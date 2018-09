publié le 15/09/2018 à 17:52

Pour cette troisième émission de la saison 2018/2019, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, Christine Angot et Charles Consigny, qui a remplacé Yann Moix depuis la rentrée, recevront différents invités, comme l'écrivain Alain Finkielkraut, pour son livre Des animaux et des hommes aux éditions Stock. Souvent critiqué pour ses prises de positions, l'essayiste commentera l'actualité de ces dernières semaines.





Côté culture, Énora Malagré et François Rollin seront présents pour parler de leur pièce de théâtre La Dame de chez Maxime, de Georges Feydeau. Les téléspectateurs pourront aussi écouter la chanteuse Jain, pour la sortie de son album Souldier.

Enfin, Alain Afflelou pour son livre Passionnément et Gauz pour son livre Camarade papa complètent ce plateau d'invités du samedi 15 septembre.