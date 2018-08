publié le 24/08/2018 à 11:49

Le monde de la télé-réalité française est en deuil. Tom Diversy, candidat de 24 ans passé par Friends Trip 4, Les Princes de l'amour et La Villa, la bataille des couples, est décédé le 23 août 2018 à Nice. Le jeune homme a été victime d'un accident de scooter dans la nuit du 21 au 22 août 2018.



Après le choc de l'annonce, révélé par son agent Magalie Berdah de Shauna Events, les stars de la télé-réalité française ont salué la mémoire de Tom Diversy sur les réseaux sociaux. Vivian Grimigni (Secret Story 8, La villa, la bataille des couples) a publié une photo de Tom Diversy en commentant : "Tu étais un exemple pour nous tous, tu resteras toujours dans mon cœur". Adrien Laurent, qui avait participé à Friend Trip 4 avec Tom Diversy a écrit : "Tu resteras mon guerrier à jamais. Je t'aime".

Christophe Beaugrand, le présentateur de La Villa, la bataille des couples, a lui aussi partagé un mot pour les proches de Tom Diversy : "C’était un jeune homme toujours joyeux, chaleureux et sensible. Nous pensons tous très fort à ses proches, sa famille et ses amis", tout comme la productrice Alexia Laroche-Joubert : "Je suis profondément touchée par sa mort. J’avais eu la chance de le rencontrer sur 10 couples. Sa gentillesse et son sourire nous avaient tous marqué. Pour avoir vécu la perte de mon mari d’un accident similaire, j’imagine la douleur de sa famille à qui j’adresse ma tendresse".

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la mort de Tom, notre candidat de #LaBatailleDesCouples suite à un accident de la route.

C’était un jeune homme toujours joyeux, chaleureux et sensible. Nous pensons tous très fort à ses proches, sa famille et ses amis. pic.twitter.com/LZ0VG93t1T — Christophe Beaugrand (@Tof_Beaugrand) 23 août 2018

Rémi Walter, joueur à l'OGC Nice, salue "son frère"

Rémi Walter et Tom Diversy s'étaient rencontré à Nancy, leur ville natale où ils jouaient au foot tous les deux. Ils s'étaient ensuite retrouvés à Nice. Le milieu de terrain du club niçois a partagé un texte fort dans la soirée du 23 août 2018.



"Désormais rien ne sera plus pareil. Je n'ai pas les mots, si ce n'est trois : ça fait mal. Tu vas tellement me manquer (...) Tu t'es battu comme un homme, comme tu l'as toujours fait. Repose en paix, je t'aime mon frère."