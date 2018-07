publié le 29/08/2016 à 12:28

Les obsèques de la styliste française Sonia Rykiel seront célébrées jeudi 1er septembre à 14h30 au cimetière Montparnasse à Paris. Décédée le 25 août à l'âge de 86 ans, elle avait marqué la mode d'une empreinte punk et rebelle. Rendue célèbre par ses pull-overs confortables, colorés et rayés, la "reine du tricot" est morte des suites de la maladie de Parkinson, contractée à la fin des années 1990.



Établie dans le très chic Saint-Germain-des-Prés à Paris, elle déployait un style "démode", loin des carcans traditionnels imposés à la femme. Dentelle, rayures, strass et matières confortables permettaient, selon elle, de libérer le corps féminin et de porter un "vêtement pour soi". Sa maison de couture est aujourd'hui portée par sa fille, Nathalie Rykiel, qui use souvent de l'image iconique de sa mère. Plusieurs collections reprenaient des éléments-clefs de son look, entre la crinière rousse à frange, les yeux chargés de khôl et les tenues noires.