publié le 08/12/2018 à 08:01

Pauline Ianiro est une Miss persévérante. Elle a remporté l'élection de Miss Rhône-Alpes en se présentant une seconde fois au concours, sur les conseils de la présidente et du co-président de son comité. À 19 ans, Pauline Ianiro a ainsi remporté "un challenge personnel", après une première participation au concours en 2017.





"C’était aussi un challenge personnel parce que ma taille a été un complexe pendant très longtemps, mes formes aussi, je me suis fait tacler sur les réseaux sociaux la première année comme quoi j’étais trop grosse et que je n’étais pas faite pour ce monde-là", explique Pauline Ianiro au Dauphiné Libéré , avant de poursuivre : "Je me suis dit que je pouvais être plus forte que ça et que je pouvais y arriver, et au final je vois où j’en suis aujourd’hui, je vois tous ceux qui m’ont critiquée... et je m’en fiche en fait de ce qu’ils disent !".

Étudiante en première année de licence de droit à Bourg-en-Bresse et pompier volontaire, Pauline Ianero s'est déjà fixé un objectif pour le 15 décembre 2018 : "Faire aussi bien que la Miss qui me précédait, c’est-à-dire être dans le top 5."