publié le 28/09/2016 à 12:37

Plus de peur que de mal concernant l'état de santé de Mireille Darc. L'actrice a dû être hospitalisée d'urgence vers le 19 septembre à Paris à la suite d'une attaque cérébrale, à 78 ans. Elle avait déjà été opérée du cœur il y a 3 ans dans le plus grand secret. Son mari Pascal Desprez rassure en donnant de bonnes nouvelles.



"Il y a deux semaines, elle a commencé à avoir mal à la tête pendant tout le week-end (...) Pendant les deux jours, elle avait fait une hémorragie cérébrale, qui, par miracle, est entre le cerveau et la boîte crânienne. C'est-à-dire qu'elle n'aura aucune séquelle", explique-t-il au micro de RTL. "Quand elle a fait une deuxième hémorragie cérébrale, il y a eu un grand moment de panique, elle ne voyait plus, elle ne parlait plus, j'ai eu la peur de ma vie", ajoute-t-il, encore sous le choc.

J'ai eu la peur de ma vie Pascal Desprez, mari de Mireille Darc Partager la citation





Heureusement, Pascal Desprez affirme aujourd'hui que l'actrice va quitter le service de réanimation et qu'elle "a récupéré 90% de la parole". "Elle a vraiment failli mourir mais le ciel attendra, ce n'est pas encore pour cette fois-ci", déclare-t-il soulagé. Il assure qu'à présent, "elle va bien et même peut-être très bien".