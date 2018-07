Michaël Youn : "Pas de Fatal 2 au cinéma !"

publié le 29/10/2017 à 14:00

Après Mon frère bien-aimé, diffusé sur France 2 en début d'année, Michaël Youn retrouve Olivier Marchall dans son nouveau film Carbone. En salles le 1er novembre prochain, le long métrage met également en scène Benoît Magimel, Gérard Depardieu et Laura Smet.





L'histoire : Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.



> "Carbone" - Bande-annonce

Au micro d'Eric Dussart et Jade, Michaël Youn évoque ses projets professionnels et d'éventuelles réalisations futures. Son film Fatal avait connu un franc succès à sa sortie en 2010 avec près de 1,3 millions d'entrées en neuf semaines. Si les rumeurs ont longtemps laissé croire qu'il y aurait une suite, l'humoriste et comédien met un terme aux speculations. Fatal 2 ne se fera pas pour l'instant, selon ses dires. "J'ai un petit creux d'inspiration" explique-t-il.

Bon weekend à l'écoute de la télé... sur RTL !