Meghan Markle va faire sa première apparition télévisée depuis son mariage

publié le 03/09/2018 à 15:10

C'est un grand retour de l'ex-actrice Meghan Markle devant les caméras. Celle qui incarnait Rachel Zane dans la série judiciaire Suits va être de retour dans une production télévisée mais... dans son rôle de duchesse de Sussex. Le temps de la fiction semble bel et bien fini pour l'épouse du prince Harry. Elle sera l'un des visages qui apparaîtront dans un documentaire, produit par la chaîne britannique ITV, pour honorer et explorer le règne de la reine Elizabeth II baptisé Queen of The World (Reine du monde).



Le documentaire, divisé en deux parties (de 60 minutes chacune), sera diffusé en novembre 2018. Les réalisateurs ont eu l'occasion de s'entretenir avec les membres de la famille royale qui prendront la parole dans le film. Naturellement, les deux nouveaux époux, Harry et Meghan, auront une place de choix et beaucoup attendront de savoir ce que l'Américaine pense de la matriarche des Windsor. Ce sera la première intervention télévisée de la jeune femme depuis ses fiançailles.

D'après le communiqué de la chaîne, Meghan Markle devrait évoquer "sa robe de mariée", dont le voile symbolise la flore de tous les États du Commonwealth, et ses "dernières visites dans les pays qui composent l'union".

En octobre, le couple visitera d'ailleurs plusieurs pays dont Elizabeth II est la souveraine au nom du Commonwealth : l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles Fiji et Tonga.