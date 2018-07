Max Linder et sociétés secrètes dans La Curiosité

publié le 23/02/2018 à 12:00

Première partie : Portrait de Max Linder

Le Français Max Linder fut le créateur du cinéma burlesque et sa première star internationale. Pionnier élégant du rire à l'écran, il a réalisé et interprété près de cinq cents films entre 1905 et 1925, devenant même une vedette aux Etats-Unis.

On vous raconte son histoire avec le producteur de cinéma Serge Bromberg.



à voir : le cycle Max Linder à la fondation Pathé du 20 février au 6 mars.

Cycle Max Linder à la Fondation Pathé

Deuxième partie : Les pouvoirs des sociétés secrètes

Les Illuminatis, les Skull and Bones, la société Thulé…certaines n'existent plus, d'autres ont encore du pouvoir.

Loin des fantasmes qui entourent les sociétés secrètes, Vincent Mottez vous dévoile leur vraie place dans l'Histoire.

à lire : Sociétés secrètes, leur véritable histoire paru aux éditions First.



Sociétés secrètes, leur véritable histoire