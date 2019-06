publié le 27/06/2019 à 12:30

Femme engagée pour la préservation de l'environnement, à la tête d'une fondation à son nom depuis 20 ans et chargée de relancer les classes de mer, Maud Fontenoy a récemment publié Les Mers et les Océans pour les nuls chez First Edition.

Dans cet ouvrage, la navigatrice rappelle que sans le grand bleu, le visage du monde et de nos civilisations serait bien différent. Aujourd'hui plus que jamais, il est urgent de protéger cette machinerie vitale à notre planète.

"Les mers et les océans pour les nuls" de Maud Fontenoy (Editions First)

Berceau de la vie sur terre, depuis les débuts de l'humanité, l'océan est synonyme d'inconnu mais aussi d'aventure. Découvrez l'histoire de la conquête des mers et océans, leur poids sur la géopolitique mondiale et l'enjeu de leur préservation. De l'apparition des premières gouttes d'eau aux gestes quotidiens pour sauvegarder la mer, en passant par l'histoire des premières traversées humaines, Maud Fontenoy vous entraîne à la découverte des mers et océans dans un livre riche, ponctué d'intenses moments vécus en mer.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.