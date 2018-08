publié le 19/05/2018 à 09:04

Les yeux du monde entier seront rivés sur ces adorables bambins. Alors que le prince Harry et Meghan Markle vont s'unir devant plus de 600 convives, des milliers d'admirateurs et des millions de téléspectateurs, d'autres jeunes invités risquent de leur voler la vedette.



En effet, les futurs époux ont choisi six petites filles et quatre petits garçons qui seront leurs enfants d'honneur. Âgés de 2 à 7 ans, ces dix jeunes enfants accompagneront l'arrivée de la future mariée dans la chapelle Saint-Georges à Windsor.



Parmi les demoiselles d'honneur, on retrouve évidemment la princesse Charlotte (3 ans), fille de Kate et William, mais aussi les deux filleuls du prince Harry, Florence van Cutsem (3 ans) et Zalie Warren (2 ans). Meghan Markle sera aussi accompagnée de ses deux filleules, Remi Litt (6 ans) et Rylan Litt (7 ans), ainsi qu'Ivy Mulroney (4 ans), la fille de sa meilleure amie et styliste Jessica Mulroney.



Du côté des "pages boy", le prince George (4 ans) sera également présent dans le cortège. Le fils aîné des époux de Cambridge défilera avec le filleul du prince Harry, Jasper Dyer (6 ans), et les jumeaux du couple Mulroney, Brian et John (7 ans).