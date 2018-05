George et Charlotte s'entendent à merveille, d'après leur mère Crédits : AFP PHOTO KENSINGTON PALACE DUCHESS OF CAMBRIDGE | Date :

publié le 02/05/2018 à 12:05

Petite cure de discrétion médiatique pour la princesse Charlotte. Née le 2 mai 2015, la fille de Kate Middleton et du prince William ne va pas avoir droit à son traditionnel portrait d’anniversaire publié par Kensington Palace cette année. Le Palais, qui gère l'image publique des enfants et petits-enfants du prince Charles, n'a publié qu'un message d'anniversaire convenu ainsi qu'une ancienne photo de la petite Charlotte ce 2 mai 2018, jour des 3 ans de l'enfant.





La raison de cette discrétion n'a naturellement pas été expliquée par la famille royale, mais il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Kate et William n'ont pas pris le temps de faire une petite séance photo pour célébrer l’événement. La naissance de leur troisième enfant, le prince Louis, date d'il y a quelques jours à peine. On imagine que le couple est plus concentré sur le nouveau-né, les biberons et quelques siestes récupératrices que sur l'image de leur petite-fille.

Wishing a happy third birthday to Princess Charlotte – thank you all for your lovely messages! pic.twitter.com/IpLwFXveHp — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2 mai 2018

Les médias et les fans de la famille royale ont déjà eu droit à une apparition de la petite princesse avec son aîné George lors de la naissance du petit Louis. Il n'est pas inconcevable que le prince Louis ait droit à quelques belles photos en compagnie de sa grande sœur et de son grand frère dans les prochaines semaines. Et, pas d'inquiétude, le mariage de Meghan Markle et du prince Harry devraient placer ces jeunes enfants une nouvelle fois sous la lumière.