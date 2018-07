Les chats dans La Curiosité

publié le 28/11/2016 à 18:00

Des Hommes et des chats

D’une main vous caressez votre chat tout en nous écoutant ou bien au contraire, vous y êtes allergique!

Vous allez adorer connaître l’histoire qui nous lie aux chats et qui nous est racontée par Bernard Werber.



Bernard Werber est l'auteur du livre Demain les chats paru chez Albin Michel.

Demain les chats

La Queen Christine

Selon le classement du magazine Vanity Fair, c’est la Française la plus influente à l’étranger !

Héloïse Letissier alias Christine and the Queens est actuellement en tournée aux Etats-Unis, elle est également n°1 des ventes en Angleterre, on vous raconte son histoire avec Steven Bellery, journaliste Musique sur RTL.



Christine and The Queens dans le Grand Studio RTL

à lire The queen Christine d'Eloïse Bouton paru aux Editions de moment

The queen Christine

Les dessous croustillants de l'histoire

Louis XIV était-il homophobe ? Pourquoi Catherine de Médicis était-elle toujours escortée d’un bataillon de très jolies jeunes femmes ? Et Charlemagne, a-t-il eu des relations incestueuses avec sa sœur ?

Révélations historico-érotiques avec Alain Dag'Naud auteur du livre Les dessous de l’Histoire de France publié chez Larousse



Les dessous de l'Histoire de France