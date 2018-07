Les 7 merveilles du Monde dans la Curiosité

publié le 27/02/2017 à 18:05

Les 7 merveilles du monde en 3D

Elles ont presque toutes disparu...Les 7 merveilles du monde antique ressuscitent dans le magazine Historia en partenariat avec RTL grâce à notre invité auteur et réalisateur de documentaires en Histoire/Archéologie, Olivier Lemaitre.

Historia mars 2017

Meryl Streep

C’était hier soir à Hollywood, la 89ème cérémonie des oscars, avec 6 statuettes pour Lalaland et deux comédiennes au sommet : la jeune Oscarisée Emma Stone et Meryl Streep recordwoman des Oscars 2017.

Meryl Streep était nommée aux oscars pour la 20ème fois, un record absolu et une carrière extraordinaire que l’on va découvrir maintenant avec Carlos Gomez, journaliste cinéma.



Meryl Streep aux Oscars 2017 Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

L'agriculture connectée

On vous raconte comment travaillent les agriculteurs aujourd’hui, de plus en plus connectés…à l’occasion du salon qui se tient jusqu’au 5 mars à Paris.

Le journaliste scientifique Vincent Tardieu est en première ligne sur ces questions et il est l'auteur du livre Agriculture connectée, arnaque ou remède publié chez Belin.

Nous recevons également Guillaume Fourdinier, l’un des fondateurs d’Agricool, jeune startup qui fait pousser des fraises dans des containers en plein Paris !



Agriculture connectée, arnaque ou remède