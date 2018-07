Le triangle des Bermudes dans la Curiosité

publié le 29/05/2017 à 18:00

Les mystères de triangle des Bermudes

Le triangle des Bermudes, ce nom convoque immédiatement dans notre esprit un cortège de tempêtes meurtrières et d’accidents d’avions inexpliqués…

Pour lever un peu le voile sur les mystères du Triangle des Bermudes, nous recevons Bernard Marck, historien de l’aéronautique, membre de l’Académie de l’air et de l’espace.

Bernard Marck publie, avec Jean-Claude Bourret, le livre Triangle des Bermudes et autres histoires vécues aux éditions de l’Archipel.

Triangle des Bermudes

Le cycliste Jean Robic

C’était il y a 70 ans, un breton dont on avait souvent moqué la maigreur et la petite taille remportait le Tour de France, et devenait le héros dont la France de l’après-guerre avait tant besoin, on vous raconte l’histoire de Jean Robic avec Christian Laborde, l’une des voix du Tour sur RTL !



Christian Laborde est l'auteur du livre Robic 47 publié aux éditions du Rocher.

Robic 47

Le blockchain

On vous dévoile les secrets d’une révolution, celle d’une cryptomonnaie, le bitcoin qui s’échange grâce à une banque virtuelle et collective appelée le blockchain…Le blockchain intéresse aussi les assureurs, les employeurs, les services administratifs, on vous raconte pourquoi avec le journaliste Stéphane Loignon.

Stéphane Loignon publie Big bang blockchain, la seconde révolution d’internet aux éditions Tallandier

Big bang blockchain, la seconde révolution d'internet