Le prince Harry et Meghan Markle accueillent un petit nouveau dans la famille

Meghan Markle et le prince Harry, en juillet 2018

publié le 25/08/2018 à 20:33

Outre-Manche, nombreux sont ceux qui espèrent que Meghan Markle et le prince Harry annoncent l'arrivée prochaine de leur premier enfant. Si un tel événement n'est pour le moment pas d'actualité, le couple princier a tout de même décidé d'agrandir sa famille puisqu'il a adopté un labrador, selon les informations de The Mirror.



La couleur de l'animal n'a en revanche pas été communiquée par leur porte-parole. "Le chien s'est déjà installé avec joie dans leur chalet. Tout comme leurs maîtres, il partagera son quotidien entre le palais de Kensington et leur résidence dans la campagne des Costwolds", a indiqué une source au quotidien Express.

Une adoption qui doit ravir Meghan Markle. La duchesse de Sussex avait dû laisser son chien Bogart au Canada chez des amis lorsqu'elle a déménagé à Londres. L'animal était trop vieux et trop faible pour traverser l'Atlantique avec sa maîtresse.

Toutefois le labrador ne sera pas leur seul chien à déambuler dans les couloirs et les jardins de Kensington. En effet, Meghan Markle est arrivée en Grande-Bretagne avec Guy en novembre dernier. Ce Beagle avait été abandonné dans le Kentucky avant de trouver refuge au Canada et d'être adopté par celle qui était alors encore actrice.