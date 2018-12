publié le 20/12/2018 à 22:01

Sa voix chaude a bercé pendant des années l'Hexagone. À la radio, à la télévision. "Si j'ai un seul talent, c'est de savoir écouter" confiait-il. Écouter, et partager. Un travail de transmission entamé en Indochine. L'enfant des Hautes-Pyrénées se vieilli de trois ans pour pouvoir partir à la guerre.



C'est en Asie qu'il devient journaliste. Là-bas Joseph Crambes est correspondant de guerre sous le nom de Jacques Chancel pour des raisons de sécurité. Au fil de ses reportages, il croise ses compagnons d'armes, compte les morts. Un jour, sa jeep passe sur un pont miné, les soldats qui l'accompagnent sont tués. Lui, se réveille à l'hôpital, aveugle. Quelques mois de nuit avant qu'il ne recouvre la vue.

Une délivrance pour ce passionné de littérature. La lecture lui avait donné le goût de l'errance. Mais Jacques Chancel reste amoureux de sa terre natale pyrénéenne. Il achète le château de Miramont près d'Argelès-Gazost. L'animateur y fait aménager une bibliothèque monumentale à deux étages.

L'homme n'est pas un mondain

Un château où il passe beaucoup de temps, avec Martine, sa femme. Croisée dans un aéroport. Le coup de foudre est immédiat avec cette femme mariée, mère de deux enfants qu'il adopte. L'homme n'est pas mondain, nous dînions souvent tous les quatre en famille confie son épouse.



Pourtant à la même époque les plus grandes personnalités se pressent aux tables de ses studios. Sur France Inter d'abord avec Radioscopie dès 1968. 18 années et plus de 6.800 émissions. Sartre, Levi-Strauss, Greco. Artistes et politiques défilent pour ce rendez-vous intimiste.



Le fils d'artisan devient l'intervieweur le plus célèbre de France. Mélange de bienveillance et d'insolence, comme lorsqu'il lance à Dali : "Vous ne vous trouvez pas ridicule ?". "Tous les êtres sublimes ont été ridicules", lui répond le peintre.

Il anime pendant près de 20 ans "Le Grand Échiquier"

La vie, l'amour, la mort. La question posée au communiste Georges Marchais : "Et Dieu dans tout ça ?" est restée culte. Culte aussi, Le Grand Échiquier, l'émission phare d'Antenne 2 qu'il anime pendant près de 20 ans.



Entretiens, reportages, concerts se succèdent dans l'amphithéâtre du studio des Buttes Chaumont. "Des émissions qui m'ont permis de vérifier le poids de mes ignorances", disait Chancel, et d'alléger un peu les nôtres.