Le dessin animé "Denver, le dernier dinosaure" de retour sur M6

Un jeune ayant grandi dans les années 90 connait forcément Denver, le dernier dinosaure. Ce dessin animé américain mythique pour toute une génération va faire son retour à la télévision française.



M6 a annoncé, mardi 7 août sur Twitter, le retour du dinosaure sur sa chaîne avec un tout nouveau style. Il ne perd pas cependant son célèbre skate et sa fameuse guitare électrique. "Denver, le dernier dinosaure, c’est mon ami et bien plus encore". Et bien le public pourra le retrouver dès le 27 août prochain.

La première diffusion de ce dessin animé date de 1989 sur France 3, il y a presque 30 ans donc, dans l’émission Samdynamite. En 2018, toute une nouvelle génération de jeunes pourra donc découvrir la nouvelle version de Denver, comme le montre le premier visuel de la série dévoilée par M6 dans son annonce.