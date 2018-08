et AFP

publié le 29/08/2018 à 14:20

Une reine, toute de rouge vêtue. La dépouille d'Aretha Franklin est exposée au musée Charles H. Wright de Détroit jusqu'au vendredi 31 août, date de ses funérailles. Des centaines de personnes s'y déplacent actuellement pour rendre un dernier hommage à la diva de la Soul.



L'image est impressionnante. La chanteuse, qui est décédée le 16 août dernier à l'âge de 76 ans, repose dans son cercueil en tenue de scène rouge et à talons rouges flamboyants. Les visiteurs sont nombreux à défiler pour voir une dernière fois la "Reine de la soul", à présent devenue la "Reine de Détroit". Nombreux sont ses fans à danser et chanter sur ses rythmes les plus connus pour lui rendre un ultime hommage.

Aretha Franklin est de loin l'une des artistes les plus respectées des États-Unis. Sa carrière s'est étalée sur six décennies pendant lesquelles elle a sorti 42 albums studio et remporté 18 Grammy awards sur 44 nominations.