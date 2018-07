Le chanteur Herbert Léonard victime d'une embolie pulmonaire

publié le 27/06/2017 à 06:05

Il est notamment connu pour son tube Pour le plaisir. Le chanteur Herbert Léonard a été placé en coma artificiel plusieurs jours à la suite d'une embolie pulmonaire. "Mon mari a été victime d'une embolie pulmonaire dans la nuit du 16 au 17 juin (...) Il a été placé en coma contrôlé six jours et est actuellement en phase de réveil très progressif", a annoncé sa femme Cléo Bernard à l'AFP.



Le chanteur de 72 ans a été hospitalisé en Seine-et-Marne, et selon sa femme "les médecins sont confiants", "il va aussi bien que possible pour un homme de son âge", a-t-elle ajouté. "Hubert est toujours en RÉA (réanimation, ndlr) et maintenant en phase de réveil, écrit Cléo Leonard. Encore quelques jours de patience".

Un message de Cléo LEONARD, épouse du chanteur Herbert #LÉONARD pic.twitter.com/0yvUPSxgC5 — Jean-François Guyot (@JFGuyot) June 27, 2017

Herbert Léonard a rencontré le succès au début des années 80 grâce à sa chanson Pour le plaisir, qui avait été écrite par Julien Lepers, l'ancien animateur de Questions pour un champion. Un titre qui se vendra à deux millions d'exemplaires et qui relancera sa carrière.