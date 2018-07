Laurent Gamelon est l'invité de Stéphane Bern

publié le 26/04/2016 à 11:20

L'invité est jouée au théâtre Montparnasse depuis le 19 avril. Pour cette dernière le 26 avril, France 2 diffusera en direct la représentation à 20h55.

La soirée sera présentée par Virginie Guilhaume, pour cette de David Pharao, mise en scène par Jean-Luc Moreau, avec Patrick Chesnais, Evelyne Buyle, Laurent Gamelon et Grégoire Bonnet.

Les téléspectateurs pourront découvrir Gérard, cinquante-neuf ans, entre chômage et pré-retraite, au bout du rouleau. Un jour, s’offre à lui un poste inespéré en Indonésie ! Pour se donner toutes les chances d'obtenir ce job de la dernière chance, Gérard invite le DRH à venir dîner à la maison. Affolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie Alexandre, leur voisin, de leur venir en aide. Ex gourou de la communication, Alexandre accepte de coacher le couple. Appartement, déco, style de vie, menu, art de la table, tenues vestimentaires, culture générale… Tout y passe jusqu’à ce que, les nerfs à vif, au comble de l’angoisse, notre couple ouvre sa porte à… l'invité.



"L'invité", au théâtre Montparnasse

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Stéphane Bern retrouve ses chroniqueurs : Patrice Carmouze, Eric Dussart, Régis Mailhot, Cyprien Cini pour un tour d'actualité. Eric Dussart vient de publier Brèves de télé, le pire de A à Z édité aux éditions Chiflet & Cie.

Danielle Moreau vient de publier Drôles d'endroits pour un coup de foudre aux éditions Michel Lafon.

Régis Mailhot vous donne rendez-vous tous les samedis à La Nouvelle Scène. Régis Mailhot vient de publier " Reprise des hostilités" aux éditions Albin-Michel.

livre régis mailhot - reprise des hostilités

Voici quelques exemples des hostilités de Régis Mailhot :

EELV (Europe Écologie-Les Verts) : complément alimentaire pour socialistes anémiés. Le socialisme est à l’écologie ce que le nucléaire est à l’énergie : la seule filière d’avenir.

Inrocks (Les) : Télé Z des bobos. Produit culturel destiné à des gens qui votent à gauche, mais vivent dans des apparts de droite.

Promotion Voltaire : les copains d’abord. Du philosophe, ils n’ont malheureusement gardé que le nom et pas les lumières.

Twitter : Agence France Tweet. Doudou de Cécile Duflot, livre de chevet de Nadine Morano, journal intime de Valérie Trierweiler et raison d’exister d’un grand nombre de journalistes en manque de rédactions.

