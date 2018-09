La rentrée de Chantal Ladesou

publié le 03/09/2018 à 18:28

Les Grosses Têtes sont de retour !Aujourd'hui, lundi 3 septembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête avec qui on n’a pas besoin d’attendre la fin de l’année pour savoir qu’elle va redoubler : Chantal Ladesou.

Une Grosse Tête, même si ce n’est pas sa première rentrée, s’habille encore en petite écolière : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui cette année encore, risque d’être le meilleur élève de la classe : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui fait applaudir sa moustache tous les soirs : Jean Benguigui.



Une Grosse Tête pour qui l’autre nom du prélèvement à la source, est la fellation : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui d’un comme un accord avec le président, ne remplacera pas Nicolas Hulot au ministère de l’écologie : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du lundi 3 septembre Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !