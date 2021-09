Pour la première émission de cette sixième saison, Jarry était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, à l'occasion de la tournée de son spectacle Titre qui va emmené l'humoriste partout en France, en Suisse et en Belgique. Plus de soixante dates dont plusieurs à Paris : les 26 et 27 octobre à l'Olympia, puis les 11 et 12 mars 2022 au Dôme de Paris.

Ce matin, l'humoriste en a dit un peu plus sur son téléfilm intitulé A tes côtés, bientôt diffusé sur TF1, et qui s'inspire de sa vie mais aussi sur la saison 3 de Mask Singer. Il a répondu aux critiques sur Game of Talents.

Jarry est ensuite revenu sur ses débuts parfois compliqués à la télévision. Il s'est aussi confié sur sa relation avec ses jumeaux, nés d'une Gestation Pour Autrui (GPA) aux Etats-Unis, et son combat pour qu'ils obtiennent la nationalité française. Enfin, le comédien a expliqué pourquoi il ne faisait pas partie de la troupe des Enfoirés. Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

Le décodeur

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous emmène dans les coulisses d'une émission de télé avec Le Décodeur ! Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous en dit un peu plus sur Les Enfants de la Télé, dont la nouvelle saison sera diffusée à partir de demain à 18h05 sur France 2 ! Plus d'infos en vidéo...

Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, Germain Sastre vous emmène également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !

Info ou intox ?

- Benjamin Griveaux bientôt de retour comme animateur télé...

- Michel Sarran remplacé par un nouveau chef dans le jury de Top Chef saison 13...

- La flamme saison 2 bientôt en tournage au Mexique...



Plus d'informations en vidéo !