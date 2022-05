Jade, Jacques Legros et Eric Dussart

Jacques Legros : "J'ai toujours eu le regret de ne plus faire d'émission"

La disparition de Jean-Pierre Pernaut : "On était tous dans un état second"

Quand Jacques Legros vexe Eric Dussart et Jade...

Ce samedi 28 mai 2022, Jacques Legros était l'invité d’Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Avec 40 ans de carrière à son actif, le journaliste est l'un des présentateurs de JT les plus populaires de France. Il est actuellement le joker de Marie-Sophie Lacarrau dans le JT de 13h sur TF1.

Ce matin pendant l'émission, le présentateur a révélé un de ses plus grands regrets à la télévision : ne plus présenter d'émission ! Il est également revenu sur la disparition de Jean-Pierre Pernaut le 02 mars dernier, ainsi que sur sa relation amicale avec Carole Rousseau, son ancien collègue.

Jacques Legros s'est exprimé sur les accusations de viols et de harcèlements sexuels contre Patrick Poivre d'Arvor.

Sur un ton plus léger : le journaliste a aussi évoqué avec humour ses bafouilles à l'antenne lorsque les noms des villages dont il parle dans le JT de TF1 sont un peu compliqués. Au cours de l'émission, l'ancien présentateur de Plein les yeux (de 1997 à 2003 sur TF1) a dévoilé un pan peu connu de sa carrière : à ses débuts, Jacques Legros était auteur de nouvelles érotiques pour la presse écrite.

Enfin, le journaliste a révélé pourquoi il refuse que son fils participe à The Voice sur TF1... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :

- Changement de chaîne pour Michel Drucker...

- Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry s'insultent en direct sur LCI...

- Pic d'audience pour Kylian Mbappé dans le 20h de France 2...



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous dit tout sur les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II fêtés à la télé. Plus d'informations en vidéo !

