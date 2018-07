publié le 27/02/2017 à 11:31

Un vent nouveau va souffler sur les chaînes d'information. iTélé renaît de ses cendres et devient, à partir du 27 février, CNews. Après la grève du mois de novembre, un conflit très dur qui a vu le départ de plus de la moitié de la rédaction, on tourne la page. Un changement qui se fait sans tambour ni fanfare : pas de conférence de presse de lancement, tout sera progressif. Vingt journalistes ont été recrutés et d'autres sont prévus.



C'est une grille intermédiaire que l'on découvre. La vraie grille est prévue pour la rentrée de septembre 2017. CNews va s'appuyer sur des vieux routiers de la télévision comme Jean-Pierre Elkabbach, Rachid Arab et Patrick Poivre d'Arvor. Il y aura une émission de rencontres intimistes avec des "power women" ou encore une émission "positive", un journal des bonnes nouvelles avec Marc Menant. CNews travaillera en synergie avec toutes les antennes du groupe.

Entre nouveautés et rendez-vous habituels

Pour le reste, ils ne veulent plus être un robinet d'info, sans analyses ni décryptages. "La façon dont on couvre l'actualité est à renouveler", affirme Thomas Bauder, le nouveau directeur délégué à l'information de CNews. Il poursuit : "La façon dont on écrit les reportages est à renouveler, le ton est à renouveler, le positionnement des journalistes par rapport à l'info, leur engagement dans l'information, leur rôle de passeurs entre l’information et les téléspectateurs ou les citoyens... tout est à renouveler.

Les téléspectateurs ne seront cependant pas complètement déroutés. Pascal Praud revient avec "L'heure des pros", Laurence Ferrari avec Le Direct Ferrari le soir... Côté audiences, iTélé c'est aujourd'hui 0,6 % de part d'audience. L'objectif est évidemment de faire mieux et de récupérer ceux qui sont partis. Ils visent 1% sur les CSP+.