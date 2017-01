Les journalistes d'iTélé ayant quitté la chaîne après la grève ont présenté leur nouveau projet, lundi 16 janvier sur France Inter. Un média d'un genre nouveau, uniquement présent sur les réseaux sociaux.

par Benjamin Pierret publié le 16/01/2017 à 12:39

Après une grève très médiatisée, qui a pris fin le 16 novembre dernier au terme de 31 jours, les anciens journalistes d'iTélé annoncent leur retour. Ce jour-là, ils étaient 25 à annoncer leur départ de la chaîne d'information. Ils auront été près d'une centaine au total. Deux d'entre eux étaient présents dans les studios de France Inter, lundi 16 janvier, pour présenter leur nouveau projet au micro de Sonia Devillers, qui rassemble 50 d'entre eux.



C'est armés d'un sourire fier que Sonia Chironi et Olivier Ravanello, deux membres du collectif des Journalistes associés créé par les anciens d'iTélé, ont annoncé le lancement d'#Explicite. Ce nouveau média démarrera vendredi 20 janvier, lors de l'investiture de Donald Trump. "Et vous savez quoi ? On y sera", a affirmé Olivier Ravanello.



#Explicite se donne pour mission de proposer une information claire : "Je crois que ce qui aujourd'hui alimente une rancœur, une défiance vis-à-vis des médias classiques, c'est qu'on n'arrive pas à entendre les questions qui nous sont posées, analyse Olivier Ravanello (...) On va faire des lives interactifs. Pendant une heure, vous allez poser vos questions à un spécialiste d'économie, de politique, d'international, à des reporters qui seront sur le terrain".

Réseaux sociaux et crowdfunding

Pour ce faire, #Explicite parie sur les réseaux sociaux. "Ils nous permettent de rétablir ce lien et de refaire notre métier, pas en se posant les questions du microcosme parisien, pas en répondant à la petite phrase d'hier et en anticipant la petite phrase de demain, en se posant des questions sur ce qui est vraiment nécessaire à comprendre dans l'information."



De fait, #Explicite se déploie uniquement sur Twitter, Facebook et Youtube : "On ne s'interdit rien du tout", assure Sonia Chironi. Ce qui nous intéresse c’est le contenu. Les formats, on va les imaginer. Le plateau, principalement, ce sera le terrain." Pour l'instant, ce média d'un genre nouveau est financé par les journalistes qui y prennent part : "Nous n'allons pas nous payer. Nous sommes une cinquantaine à travailler bénévolement dans les six mois qui viennent", explique Olivier Ravanello. Un "crowdfunding" devrait également voir le jour. Si le lancement est annoncé pour vendredi, un post sur la page Facebook d'#Explicite annonce un rendez-vous pour le 16 janvier à 14h30, tandis que sur Twitter, tous les journalistes d'#Explicite apparaissent les uns après les autres sur le compte officiel.