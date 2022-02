Séries : "La qualité serait bien meilleure si on avait plus de temps"

Ce samedi 19 février 2022, isabelle Nanty était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. La comédienne est à l'affiche du nouveau film de Jean-Pierre Jeunet (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain). Intitulé Bigbug, le long métrage est disponible sur Netlfix depuis le 11 février. Cette comédie satirique se passe en 2045 dans un monde où des androïdes hautement intelligents sont prêts à tout pour éradiquer la race humaine.

Ce matin pendant l'émission, Isabelle Nanty a d'abord confié être de moins en moins à l'aise avec l'exercice de la promo à la télévision. Très populaire et prisée par la télé, elle a aussi révélé ce qui la gêne le plus lors des tournages de fictions : "La qualité serait bien meilleure si on avait plus de temps", a-t-elle notamment déclaré. L'inoubliable Sandrine dans le film Tatie Danielle (1990) d'Etienne Chatillez a aussi donné son avis sur les César.

Isabelle Nanty est revenue avec humour sur sa participation à Fort Boyard ! C'était en 2001, et elle s'en souvient encore... Elle a également révélé avoir déjà été approchée pour coacher des politiques.

Découvrez enfin la drôle de raison pour laquelle la comédienne fuit les mondanités ou encore pourquoi elle ne veut plus conduire... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...



Les infos télé de la semaine

Chaque samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :

- Une ancienne Première Dame dans Pékin Express...

- France 2 battue par Canal+ mardi soir...

- Hélène in Paris en lice pour représenter la France à l'Eurovision...



Plus d'informations en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous dévoile les coulisses de la prochaine saison de Koh-Lanta sur TF1. Plus d'information en vidéo !