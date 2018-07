Gérard Depardieu démonte les réseaux sociaux et "les cultivés de l'Internet"

publié le 30/11/2017 à 10:10

Gérard Depardieu consacre les pages les plus spectaculaires de son livre Monstre à la France. L'acteur fait taire toutes les rumeurs et livre son amour pour la France.



"Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas la France. Je dis que la France se perd un peu. Je vois souvent qu'à huit heures du soir, c'est vide (...) En France, (les gens) me reconnaissent même de dos, on ne sait pas comment ils vont vous aborder. Parfois, c'est un peu délicat, il faut toujours garder une part de mystère. D'autant plus que ce mystère que j'ai n'est certainement pas dégueulasse."

L'acteur s'en prend alors à ceux qui diffuseraient ces "fausses informations" : les réseaux sociaux. "Il y a tellement de fausses nouvelles, de fausses déclarations un peu manipulées avec des mots sortis de leur contexte. J'ai horreur des réseaux sociaux et de l'Internet. Les cultivés de l'Internet, c'est vide, c'est creux, ça s'effondre, c'est un feu de paille."

Gérard Depardieu est aussi très critique à l'encontre la presse, en particulier les chaînes tout infos : "J'ai du mal à parler aux médias parce que tout devient une boule puante". Mais aussi d'internet et "ces écrans qui ne communiquent rien d'autre qu'une espèce de fainéantise de l'âme."