FOG: "Je n'écris pas pour la postérité, mais pour divertir le lecteur"

publié le 17/05/2019 à 12:30

Franz-Olivier Giesbert vient nous présenter son 17e roman : Le Schmock (publié chez Gallimard, disponible depuis le 16 mai).



Dans Le schmock, le romancier et journaliste (ancien directeur du Figaro et du Point) revient, une fois encore, sur une période de l'Histoire qui ne cesse de le fasciner et de le hanter : la Seconde guerre mondiale. "Qu'était-il arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes ?", s'interroge-t-il sur la quatrième de couverture. En racontant cette incroyable histoire d'amour et d'amitié dans l'Allemagne nazie, en mettant en scène le "petit caporal", l'auteur livre quelques clés. Dans un style magnifique, enlevé et même parfois franchement drôle.



Le Schmock Crédit : Gallimard

L'autre invité de ce vendredi: Jérôme Bonaldi. L'ancien chroniqueur de Nulle part ailleurs! et On va s'gêner opère son retour télévisuel… en « pré access ». Le journaliste spécialiste des sciences sera aux commandes de Mon invention vaut de l'or, nouveau programme quotidien lancé par M6 le 20 mai prochain à 18h40. Il animera le concours en binôme avec Erika Delattre, gestionnaire de projets auprès de grandes enseignes.

Le principe : Jérôme Bonaldi et Erika Delattre iront dénicher des inventeurs dans des salons un peu partout en France. Chaque jour, un candidat sera sélectionné et participera à la demi-finale qui se tiendra à l'occasion du Concours Lépine (= émission déjà tournée pendant la Foire de Paris, la semaine du 29/04). Le gagnant de la finale, qui se tiendra au siège de Cdiscount à Bordeaux, verra son invention commercialisée par une enseigne.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marie-Odile Mergnac, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.