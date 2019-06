publié le 15/06/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Mimie Mathy ! Depuis 22 ans, la comédienne est l'héroïne de la série Joséphine, ange gardien sur TF1.



A chaque fois qu'un épisode est diffusé, ce sont en moyenne 5 millions de téléspectateurs qui suivent le programme. Aujourd'hui, c'est même devenu le show le plus vieux de la première chaîne. Un succès qui se paye ! Il y a quelques années, Mimie Mathy avait d'ailleurs révélé le montant de son cachet : 250.000 euros par épisode. En faisant ces révélations, celle qui est l'une des personnalités préférées des Français s'était attirée les foudres du patron de TF1 à l'époque.

Oui mais voilà : aujourd'hui son salaire a baissé. C'est ce qu'elle affirme au micro de On Refait La Télé ce samedi : "Je tiens à préciser que pour que la série continue, j'ai baissé mon cachet, plutôt que mettre toute une équipe au chômage. Je vis encore très bien, mais j'ai largement baissé mon cachet". Selon la comédienne, le montant a été divisé par deux ! Un choix que Mimie Mathy n'a pas hésité à faire pour que Joséphine, ange gardien ne s'arrête pas et pour faire face à la concurrence grandissante des autres chaînes. "Je trouve ça normal, pour que la série continue, d'y mettre du mien aussi".

Si Mimie Mathy, comme beaucoup d'autres comédiens et comédiennes de séries, est aussi bien payée, c'est qu'il y a une logique économique. "Si on me paye bien, c'est que je rapporte beaucoup plus à la chaîne" déclare-t-elle. "Ce que je trouve étonnant, c'est que le salaire d'un comédien comme moi qui commence à être âgé, ça choque alors qu'un footballeur qui n'a pas joué comme Neymar, le transfert qui coûte une blinde, son salaire alors qu'il a mis deux fois les pieds sur le terrain parce qu'il a toujours bobo quelque part, là ça ne choque personne"!



Avec ce cachet, la comédienne accepte aussi de participer à des projets sans être payée : "Le film que j'avais fait (Que faisaient les femmes pendant que l'homme marchait sur la lune sorti en 2001 NDLR), j'étais en participation et je trouve ça normal. Moi je suis prête à faire d'autres choses pour bien moins d'argent", conclue-t-elle. A ses débuts, Mimie Mathy touchait 100 francs par semaine (15 euros aujourd'hui) quand elle jouait au Point-Virgule.

Mimie Mathy reprend du service sur France 3

Le 15 juin prochain, Mimie Mathy sera de retour sur France 3 dans la peau du capitaine Jourdan avec Le prix de la loyauté. Le feuilleton est la suite du Prix de la vérité diffusé sur la troisième chaîne en janvier 2018. Ce premier volet avait connu un vif succès avec plus de 4,7 millions de téléspectateurs au rendez-vous à l'époque. Il faut remonter jusqu'en 1998 dans la carrière de Mimie pour la trouver dans des projets télé diffusés sur une autre chaîne que TF1.

Mimie Mathy aux côtés de Mathieu Delarive dans "Le prix de la loyauté" sur France 3 le 15 juin 2019

L'histoire : Le Capitaine Paul Danceny (Mathieu Delarive) se retrouve en garde à vue. Il a été trouvé penché sur le corps de Gabriel Vasseur, médecin dans une clinique renommée de chirurgie esthétique, Vandeuil. Paul n'est pas étranger à l'affaire : il est l'amant de la femme du directeur de la clinique. Marie Jourdan (Mimie Mathy) vole au secours de son ami et co-équipier. Elle le fait sortir de garde à vue. A la recherche de l'assassin, ils plongent dans les secrets de la clinique. L'enquête leur réserve bien des surprises.



Ce rôle de capitaine, Mimy Mathy l'a travaillé en amont avec Laurent Mondy, le fils du comédien Pierre Mondy célèbre notamment pour son rôle dans la série Cordier, juge et flic. Celle qui interprète Joséphine sur TF1 depuis 1997, s'est même beaucoup inspirée de sa vie. La preuve avec cette réplique intégrée dans le premier volet : "Il faut que tu t’adaptes au monde si tu veux que le monde s’adapte à toi". Une phrase que ses parents lui répétaient souvent plus jeune.

> "Le prix de la loyauté" - Bande-annonce

Aux côtés de Mimie Mathy et Mathieu Delarive dans Le prix de la loyauté, on retrouve également : Gaëlle Marie, Jérôme Anger, Yvon Back, Laetitia Fourcade ou encore Sophie Staub qui complètent ce casting.



La chaîne rediffusera l'épisode 1 Le prix de la vérité le 22 juin et prévoit même un troisième épisode si le succès est à nouveau au rendez-vous.