Eric-Emmanuel Schmitt est l'invité de Stéphane Bern

publié le 31/08/2016 à 10:00

Après La Nuit de feu, vendu à plus de 250.000 exemplaires, Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son exploration des mystères spirituels dans un roman intitulé L'homme qui voyait à travers les visages (Albin Michel), entre suspense et philosophie.



Tout commence par un attentat à la sortie d'une messe. le narrateur était là. Il a tout vu. Et davantage encore. Il possède un don unique : voir à travers les visages et percevoir autour de chacun les êtres minuscules - souvenirs, anges ou démons - qui le motivent ou le hantent. Est-ce un fou ? Un sage qui déchiffre la folie des autres ? Son investigation sur la violence et le sacré va l'amener à la rencontre dont nous rêvons tous...

Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 40 langues et joué dans autant de pays, Eric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. Il a été élu cette année à l'Académie Goncourt.



"Lhomme qui voyait à travers les visages", le nouveau roman d'Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)

L'homme qui voyait à travers les visages sera disponible à partir du 1er septembre 2016.

