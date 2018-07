Eric-Emmanuel Schmitt dans A La Bonne Heure

publié le 20/04/2018 à 12:30

En plus de vingt ans de carrière, Eric-Emmanuel Schmitt est devenu l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Ses livres sont traduits en quarante-cinq langues et plus de cinquante pays jouent régulièrement ses pièces de théâtre. Le 5 avril dernier, l'écrivain a publié un nouveau roman intitulé Madame Pylinska et le secret de Chopin, aux éditions Albin Michel, dans lequel il y évoque son professeur de piano de sa jeunesse.

"Madame-Pylinska et le secret de Chopin" d'Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)

A l'époque où il était encore étudiant, Eric-Emmanuel Schmitt a pris des cours de piano. Son professeur, une polonaise, répondait au nom de Madame Pylinska. A travers ses leçons, le futur romancier a appris à jouer les œuvres du compositeur Frédéric Chopin tout en découvrant les petits secrets de la vie. L'enseignante lui a également appris a développer son écoute, sa sensibilité et sa sensualité. Aux côtés de cette figure tutélaire, Eric-Emmanuel Schmitt a pris bien plus que des cours de piano... Avec ce conte initiatique, l'auteur nous enseigne aujourd'hui une bien belle leçon de vie.

– Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? – Il y a des secrets qu’il ne faut pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur. Extrait de "Madame Pylinska et le secret de Chopin" d'Eric-Emmanuel Schmitt Partager la citation





