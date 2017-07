La Première Heure d'Eric-Emmanuel Schmitt

publié le 11/07/2017 à 01:01

Eric-Emmanuel. Schmitt est un auteur parmi les plus lus et les plus représentés dans le monde. Au moment de l'enregistrement de l'émission il présentait un livre, publié chez Albin Michel, (en tête des ventes…), dans lequel il nous proposait un voyage initiatique entrepris à l'âge de 28 ans.

Une randonnée à pied dans le Sahara va changer sa vie : parti athée, il en reviendra croyant 10 jours plus tard.

Il a publié en 2016 "L'homme qui voyait à travers les visages" chez Albin Michel

L'homme qui voyait à travers les visages Crédit : Albin Michel

L'invoté de cette Première Heure : Eric-Emmanuel Schmitt

Eric-Emmanuel Schmitt Crédit : ERIC FEFERBERG / AFP

Je suis né deux, une fois à Lyon en 1960 et une fois dans le Sahara en 1989. Eric-Emmanuel Schmitt Partager la citation





Il nous dévoile ainsi pour la 1ère fois son intimité spirituelle et sentimentale.



