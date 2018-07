Bien plus âgée que ses consoeurs, Kate Moss continue de rapporter gros. Elle gagne 5 millions de dollars par an.

publié le 31/08/2016 à 11:39

Le magazine Forbes a publié sa traditionnelle liste des mannequins féminins les mieux payés au monde. Une tendance se confirme cette année : le stars des réseaux sociaux détrônent peu à peu les divas historiques. Plusieurs reines d'Instagram font ainsi leur entrée dans le classement, notamment Gigi Hadid. La jeune américaine cumule 22 millions d'abonnés sur son compte Instagram, derrière Kendall Jenner (64 millions d'abonnés), entrée l'année dernière et aujourd'hui troisième.



Malgré cette percées de la nouvelles génération, les piliers du monde de la mode restent en place : Gisele Bündchen survole toutes ses concurrentes, suivie d'Adriana Lima. Les deux Brésiliennes ont gagné respectivement 30,5 et 10,5 millions de dollars entre juin 2015 et juin 2016. L'Anglaise Kate Moss reste en bonne position du classement, à la 13e place avec 5 millions de dollars engrangés par an.