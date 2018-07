publié le 28/10/2016 à 05:25

À 20 ans, Bella Hadid semble être en passe de mettre le monde à ses pieds. La jeune femme vient d'être recrutée pour devenir l'un des anges de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret. Elle sera donc aux côtés des top models Lily Aldridge, Joan Smalls... et de sa soeur âinée Gigi Hadid, déjà présente lors du défilé de l'an passé.



Pour la première fois de son histoire, le traditionnel défilé annuel des Anges aura lieu à Paris et non à New-York. Une chance et un honneur pour Bella Hadid, qui fait beaucoup parler d'elle depuis son apparition au festival de Cannes en mai dernier. La jeune femme était arrivée sur le tapis rouge de la montée des marches du film des frères Dardenne, La Fille inconnue, arborant une robe rouge signée Alexandre Vauthier au décolleté et à la fente XXL. Depuis, les grands noms de la mode se l'arrachent. Dior, Moschino, Bottega Veneta, Miu Miu, Chanel... l'univers de la mode ne semble plus pouvoir se passer d'elle.

