publié le 30/04/2016 à 12:02

Les Beliebers , les fans inconditionnels de Justin Bieber, sont en émoi ce 30 avril. Depuis quelques mois, le chanteur canadien de 22 ans arborait une coupe de cheveux particulière. Rasé sur les côtés, une longue mèche, le tout blond platine. Si les fans du chanteur avaient eu du mal à accepter ce changement, elles s'étaient finalement habituées. Mais surprise ce 29 avril, Justin Bieber a posté plusieurs photos sur son compte Instagram où il apparaît le crâne rasé.



Rapidement, le hashtag #RIPJustinHair (reposez en paix, cheveux de Justin) est arrivé en tête des sujets les plus discutés sur Twitter, avec plus de 40.000 messages en quelques heures. "Je me réveille et je vois Justin sans cheveux. Je croyais que c'était mon cauchemar qui continuait, mais non", a regretté une fan. Certaines se sont rapidement fait une raison, rappelant que l'interprète de What Do You Mean ? était un adepte des changements radicaux de coiffure.

Une photo publiée par Justin Bieber (@justinbieber) le 29 Avril 2016 à 20h31 PDT

Une photo publiée par Justin Bieber (@justinbieber) le 29 Avril 2016 à 21h11 PDT