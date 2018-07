Elie Semoun insulté après avoir défendu Hanouna

publié le 28/05/2017 à 12:27



Plus de 25'000 signalements au CSA pour le canular visant des gays chez Cyril Hanouna. Du jamais vu. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel est saisi en moyenne à 36'000 reprises sur...l'année. La séquence incriminée n'a pas fini de faire polémique et c'est tout l'écosystème de l'animateur producteur qui vacille. Image sérieusement abîmée, responsabilité et crédibilité entamées, la puissance de frappe de la télévision peut, en quelques minutes seulement, être destructrice et fatale. Le constat en a été fait récemment lors du débat du second tour.



Mais au-delà des conséquences juridiques et des probables sanctions symboliques, le vrai couperet est tombé: le retrait (médiatisé) pur et simple des marques, inquiètes d'être associées à l'image sulfureuse de TPMP. Résultat: la suspension des écrans publicitaires pour une durée indéterminée et une perte de l'ordre de 150'000 euros par jour pour la chaîne C8. Et en face, un Yann Barthès qui dépasse désormais régulièrement son camarade avec en prime une promesse éditoriale ...différente (Tom Cruise est l'invité de Quotidien ce mardi).

Dans ce maelström médiatique (même la BBC s'en fait l'écho), au bord de l'asphyxie, l'agonie de deux tentatives d'accalmie: l'une dans les pages de Libération, la seconde ce dimanche dans le JDD. Cyril Hanouna y navigue en eaux troubles entre défense et attaque. C'est bien une guerre de la communication qui se joue là. Avec pour théâtre, ou plutôt tribunal principal, Twitter, Facebook, et pour juges d'une part les "fanzouzes", voulant éviter à tout prix que leur "Baba" coule, et de l'autre les "Hanouna haters" surfant sur n'importe quel faux pas pour destituer celui qui fait de l'ombre à ses concurrents. Le curseur mériterait certainement d'être placé au centre, c'est ce que défend Elie Semoun encore aujourd'hui dans On fait la télé.



Cyril Hanouna est juste un mec qui déconne. Son émission c'est le Club Med Partager la citation





Interrogé par Eric Dussart et Jade, il ne comprend pas les proportions que prend cette affaire: "C'est totalement exagéré! Son canular n'était pas terrible. On sait bien qu'il n'est pas homophobe. C'est juste un mec qui déconne, son émission c'est le club med", explique-t-il avant de poursuivre: "J'en suis sûr, il a beaucoup d'ennemis et les gens n'attendent que ça. Dans une semaine on en parlera plus." L'humoriste révèle avoir reçu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux à cause de sa prise de position: "Sur twitter ils sont particulièrement déchaînés. Mais est-ce que c'est vraiment grave ? Non? Je comprends que certains homosexuels en aient marre d'être caricaturés, mais je pense que c'est un peu exagéré." conclut-il. Concernant la une assez violente de Charlie Hebdo représentant Cyril Hanouna en hémorroïde du PAF, Elie Semoun n'est pas non plus choqué: "On a le droit de se moquer de Cyril Hanouna, et le droit de le défendre". (voir video)



Rappelons que cette polémique intervient au moment où la presse russe rapporte que des gays sont piégés puis torturés (à l'électricité, obligés de manger les ordures de leur géôliers). Le théâtre n'a plus rien de virtuel cette fois, il a pour décor des prisons secrètes en Tchétchénie. En vue d'une extermination, d'un "nettoyage" total de cette république qui fait partie de la Russie. Justement, une rencontre Macron-Poutine aura lieu demain à Versailles. La twittosphère sera-t-elle aussi au rendez-vous pour évoquer le sujet ?



