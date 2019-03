publié le 22/12/2018 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Denise Fabre ! Au menu de cette émission :



- Les moments cultes qui ont fait sa carrière : ses légendaires fou-rires avec Garcimore, sa chanson pour l'équipe de France de foot Olé la France, l'Eurovision avec Léon Zitrone, Thierry Le Luron et ses cruelles imitations...

- Sa nouvelle vie après la télé...

- Ses envies...

- Sa rencontre surprise avec Stéphane Plaza...

- Un quiz sur les animatrices et animateurs ayant commencé comme speakerines ou speakerins...

Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !

Denise Fabre, Stéphane Plaza, Jade et Eric Dussart

Denise Fabre : la speakerine la plus célèbre de France

C'est un véritable monument de la télévision française ! Denise Fabre est une figure indissociable du petit écran telles Jacqueline Joubert, Catherine Langeais, Evelyne Leclerc ou encore Evelyne Dhéliat. Elle a incarné la part de rêve que représentait la télé à une époque où la place de la femme dans la société était encore récente.





Née à à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes Maritimes en 1942, Denise Fabre passe une grande partie de sa scolarité dans les pensionnats avant de voler de ses propres ailes en quittant le nid familial. Celle qui se rêvait en hôtesse de l’air devient finalement speakerine sur Télé Monte-Carlo suite à un concours.



En 1963, elle s’installe à Paris et travaille à l’ORTF comme présentatrice. Elle attendra 12 ans pour intégrer TF1 où elle restera plus de 20 ans. Denise Fabre anime alors des programmes devenus aujourd’hui cultes à l’instar de Télé Dimanche, Samedi est à vous ou encore le Kaléidoscope qu’elle présente aux côtés du magicien et humoriste Garcimore. Leurs fous rires resteront d’ailleurs dans les annales de la télévision française.





Dans les années 90, le petit écran évolue et le rôle des speakerines se fait de plus en plus rare avant de disparaître complètement en 1992. Denise Fabre sera l’une des dernières présente à la télé. Pourtant, malgré son absence, sa popularité reste intacte. Au début des années 2000, elle reçoit même un 7 d’or, celui de la meilleure animatrice, pour son émission Boléro sur TMC.

Denise Fabre

Depuis 2008, sa carrière connait un second souffle. Denise Fabre s’est engagée dans la politique en se présentant sur la liste UMP pour les municipales de Nice. En parallèle, elle a également animé les saisons 3 et 5 de la tournée à succès Âge tendre et têtes de bois, un spectacle réunissant les d'artistes de variétés des années 60 et 70, dans la France entière entre 2009 et 2011.



Aujourd'hui, retirée du monde des médias, Denise Fabre vit pleinement sa vie de femme. Côté vie privée, elle est mariée au chef Francis Vendenhende. Ensemble, ils ont deux jumelles, Olivia et Elodie, nées en 1980.

