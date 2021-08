Jade, Anne-Elisabeth Lemoine et Eric Dussart

Pour la première émission de cette sixième saison, Anne-Elisabeth Lemoine était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, à l'occasion du lancement de la nouvelle saison de C à Vous le lundi 30 août prochain sur France 5.

Ce matin, la présentatrice a notamment révélé le nom des premiers invités de son émission. Elle a également expliqué pourquoi la consommation de vin était limitée sur le plateau. Anne-Elisabeth Lemoine a aussi confié son astuce pour parler d'un film qu'elle n'a pas aimé.

Celle qui présente aussi 6 à la maison sur France 2 a expliqué pourquoi elle avait décidé de laisser les commandes du Grand Echiquier à Claire Chazal. Elle a raconté les coulisses de son échange tendu avec Nicolas Dupont-Aignan dans C à Vous.

Anne-Elisabeth Lemoine a assuré qu'on ne la reverra plus dans Fort Boyard, que son mari ne souhaite pas être pris en photo avec elle dans un magazine People. Enfin, elle a révélé pourquoi elle craignait pour sa vie quand elle est dans son bureau... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.

