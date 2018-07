Découvrez la robe de mariage de Meghan Markle... dans la série "Suits"

publié le 30/03/2018 à 12:32

Nul ne connaît encore la robe que va porter Meghan Markle lorsqu'elle franchira les portes de la Chapelle St. George du château de Windsor pour épouser le prince Harry. Les médias britanniques ne cessent de chercher la maison de couture qui aura l'honneur et le privilège d'habiller la jeune femme de blanc pour le grand jour.



La maison Ralph & Russo serait dans les favoris d'après les informations du Daily Mail. Le Telegraph avance aussi les maisons de Misha NoNoo, une amie personnelle de l'Américaine ou Erdem qui a déjà habillé la comédienne et a été porté par les sœurs Middleton, Kate et Pippa. Oscar de la Renta qui a réalisé la robe d'Amal Clooney serait aussi un bon choix, mais choisir un couturier américain risquerait de semer la controverse auprès des sujets de Sa Majesté.

Les plus impatients pourront néanmoins découvrir la future duchesse dans une robe blanche puisque Meghan Markle s'est mariée dans sa série Suits. Le personnage de Rachel Zane qu'elle interprète et qui l'a rendue célèbre, a épousé le héros de la série Mike Ross (Patrick J. Adams). Le magazine américain Entertainment Weekly a publié les premières images de cette scène qui ne manquera pas d'émouvoir les fans (et de donner un avant-goût du mariage princier qui approche).

