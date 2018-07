publié le 29/10/2016 à 12:32









David Cameron est-il la seule victime du Brexit ? C'est la première question posée par Philippe..à Philippe Bouvard. Second sujet, et pas des moindres : le virage du numérique et la presse écrite. Et enfin, souvenez-vous il y a quelques jours à Angers, survenait un accident mortel suite à l’effondrement d'un balcon en béton. Jean-Louis souhaite connaître l'avis de Philippe sur ce sujet, en lui posant la question : le béton est-il désarmé ?

Joël de Rosnay cherche à "comprendre les codes cachés de la nature".

Le livre du jour est celui du scientifique Joël de Rosnay :

"Je cherche à comprendre : Les codes cachés de la nature"

Les petites nouvelles...

L'actualité insolite triée sur le volet par Philippe Bouvard : Amanda Lear prend sa retraite en mai prochain en même temps que les présidentielles, création d'une fourchette électronique restituant le goût du sel et sucre, Facbeook se dit prêt à diffuser photos choquantes liées à l’actualité.

Le coup de fil de la semaine : Margaux Sainte-Lagüe

Margaux Sainte-Lagüe a une drôle d'activité : elle vend des pavés parisiens. En éditions spéciales ou sans artifice, elle nettoie puis revend des pavés parisiens pour en faire un souvenir authentique de la ville.

Posez votre question à Philippe Bouvard

