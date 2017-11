Daniel Auteuil dans A La Bonne Heure

publié le 13/11/2017 à 12:30

Un an à peine après Ils sont partout, une comédie sur la communauté juive française, Yvan Attal est de retour avec Le Brio. Pour la première fois, le réalisateur et comédien ne se met pas en scène mais fait jouer un duo inédit : Daniel Auteuil et Camélia Jordana. En partenariat avec RTL, cette comédie sortira dans nos salles le 22 novembre prochain.



"Le Brio" d'Yvan Attal, avec Daniel Auteuil et Camelia Jordana

L'histoire : Neïla Salah (Camélia Jordana) a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard (Daniel Auteuil), professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Le Brio" - Bande-annonce officielle

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

