Val Kilmer serait atteint d'un cancer de la langue selon Michael Douglas

publié le 31/10/2016 à 18:26

Michael Douglas a fait des révélations sur l'état de santé de Val Kilmer, âgé de 56 ans. Invité ce dimanche 30 octobre de l'émission de Jonathan Ross, à Londres, la star a donné de tristes nouvelles de l'acteur avec qui il avait partagé l'affiche de L'Ombre et la Proie, film sorti en 1996. Selon Michael Douglas, l'acteur de Willow et Heat serait atteint d'un cancer de la langue, maladie dont il a lui-même souffert en 2013.



"Tout ne s'est pas passé aussi bien que je l'espérais, mais on a passé un moment merveilleux. Val est un mec formidable, qui se bat contre exactement la même chose que j'ai eue, et ça ne semble pas aller au mieux pour lui. Mes prières sont avec lui. C'est pour cela que vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Val ces derniers temps", a expliqué Michael Douglas.

Les inquiétudes sur l'état de santé de Val Kilmer ne datent pas d'hier. En 2015, le comédien avait démenti les rumeurs sur son cancer, alors que plusieurs médias avaient évoqué sa maladie et ses nombreuses hospitalisations. Sur les réseaux sociaux, l'acteur qui avait été vu avec un dispositif de trachéotomie, avait rassuré ses fans en expliquant qu'il ne souffrait d'aucune tumeur.