Cyril Hanouna, invité de Christine Kelly dans "Et si..."

publié le 04/08/2018 à 12:00

Et Si se fonde sur un concept simple, parcourir la vie de l’invité et ses envies en misant sur l’imaginaire !

En proposant à ses invités de se demander "et si … ?", Christine Kelly les plonge dans l’imaginaire et dans leurs souvenirs leur permettant de revoir leurs parcours et leurs désirs.





Samedi 4 août, Christine Kelly reçoit Cyril Hanouna, animateur de télévision, producteur au parcours étonnant, en direct tous les soirs sur C8 avec "Touche pas à mon poste".

Samedi prochain le 4 aout a 11h30 après Arsene Wenger, Tony Parker, Audrey Lamy je reçois sur @RTLFrance @Cyrilhanouna au parcours étonnant. pic.twitter.com/D06ZSxecS5 — Christine KELLY (@christine_kelly) 28 juillet 2018

Et si... avec Cyril Hanouna

Et si vous deviez voyager dans le temps et vivre à une autre époque , moyen age, futur, à quelle époque vous aimeriez revivre ?

Et si vous deviez vous définir, vous présenter dans un pays où personne ne vous connait ?

Et si vous racontiez le plus beau moment de votre vie ?

Et si vous nous racontiez votre enfance ?

Et si vous nous racontiez une blague ?

Et si vous deviez demander pardon à quelqu'un ?

Beaucoup de gens vous adorent mais beaucoup vous détestent... Et si vous aviez quelque chose à leur dire?

Et si vous nous disiez ce qui vous complexe le plus ? Ce que vous n’aimez pas chez vous physiquement ?