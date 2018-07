publié le 18/07/2018 à 17:10

L'équipe de France de football est bel et bien championne du monde. À l'issue d'un match intense face aux Croates, les Bleus ont réussi leur pari, inscrire une deuxième étoile sur le maillot tricolore. Après cette belle victoire 4-2, les messages de félicitations ont inondé les réseaux sociaux des people. Les artistes français, tels que, Dany Boon, Jean Dujardin ou bien encore Omar Sy ont bien évidemment célébré ce triomphe bleu-blanc-rouge, mais ce ne sont pas les seuls.



En effet, les stars internationales ont elles aussi souhaité saluer ce sacre français. C'est le cas de la mannequin Naomi Campbell. Cette dernière a posté une vidéo des joueurs de Didier Deschamps célébrant ce triomphe en danse. On y aperçoit les joueurs, Blaise Matuidi, Presnel Kimpembe et Benjamin Mendy, effectuer une petite chorégraphie.



Julia Roberts, fan de Paul Pogba

L'actrice américaine, Julia Roberts, s'est également saisi de son compte Instagram afin de poster une photo de Paul Pogba, lors de son but, marqué à la 59e minutes, face aux Croates. Un joueur que la comédienne de 50 ans connaît bien puisqu'elle avait fait sa rencontre en 2016, en marge d’un match de Manchester United, club de l'international français.



L'ex-star de la série Alerte à Malibu, Pamela Anderson, a elle aussi apporté un message de félicitations à l'équipe de France. La conjointe du défenseur, Adil Rami, a posté une photo en noir et blanc de Marylin Monroe, avec écrit en légende : "Fier d’être Bleus".



#fiersdetrebleus Une publication partagée par The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) le 15 Juil. 2018 à 11 :08 PDT

Evangeline Lilly, à Paris pour la victoire des Bleus

Les joueurs de l'équipe de France ont également reçu un message de l'actrice Evangeline Lilly, actuellement à l'affiche du film Ant-Man et la Guêpe, qui s'est révélée être une fervente supportrice des Bleus dans un bar parisien.



Reese Witherspoon et Eva Longoria fans des tricolores

Les deux actrices hollywoodiennes ont partagé une photo dans laquelle chacune célèbre ce triomphe français. Reese Witherspoon, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2006,a commenté avec passion la finale des Bleus sur Twitter. Plus discrète, Eva Longoria, a simplement posté une photo de la Tour Eiffel, symbole ultime de la France.