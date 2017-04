publié le 20/04/2017 à 10:28

Julia Roberts prouve que la beauté traverse les âges. L'actrice de 49 ans a été élue plus belle femme du monde par le magazine américain People pour l'année 2017. C'est la cinquième fois que Julia Roberts remporte le titre en 26 ans, ce qui en fait la femme la plus titrée de la catégorie. Le journal l'avait déjà élue plus belle femme du monde en 1991, après la sortie de Pretty Woman, puis en 2000, en 2005 et encore en 2010.



La star a confié au magazine être "très flattée" par cette récompense et être "presque au firmament". Persuadée que le meilleur est à venir pour elle, l'actrice a partagé les clefs de son bonheur : son mariage et ses trois enfants. En couple avec Daniel Moder depuis quinze ans, elle a deux jumeaux de 12 ans, Hazel et Phinnaeus et un garçon de neuf ans, Henry.

Julia Roberts en couverture du magazine People en tant que plus belle femme de l'année 2017 Crédit : People Magazine

La comédienne de Coup de foudre à Notting Hill et Ocean's Eleven s'est montrée très enthousiaste sur son avenir : "J'ai hâte de voir mes enfants grandir, qu'ils réalisent leurs rêves, qu'ils trouvent leur voie, fondent une famille...", a-t-elle confié. Julia Roberts sera prochainement à l'affiche de The Wonder, dont la sortie est prévue pour novembre prochain.

À ses côtés dans la liste figurent d'autres actrices comme Oprah Winfrey, Viola Davis, Emma Watson et Taraji P. Henson, qui joue dans la série Empire. Deux actrices de This Is Us, Mandy Moore et Chrissy Metz, sont elles aussi mises en avant par le magazine, tout comme la chanteuse de country Carrie Underwood.