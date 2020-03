publié le 20/03/2020 à 15:39

"Je descends d'une famille de transporteurs, je sais que ce n'est déjà pas un métier facile en temps normal mais dans ces conditions là, vraiment... j'en profite pour leur dire qu'ils ont tout mon soutien et toute mon admiration": joli message d'encouragement, ce matin, de la part de Laurent Gerra, qui n'a pas oublié qu'RTL est pour toujours la station des "Routiers sont sympas" ! Au micro de Stéphane Bern dans ALBH!, l'imitateur préféré des français a également tenu à saluer les gendarmes, ceux qui travaillent dans des cabinets médicaux... bref: toutes celles et tous ceux qui continuent à faire "tourner le pays" et qu'il lui arrive de croiser là où il a choisi de vivre son confinement: dans les Alpes, au cœur de ces montagnes qu'il affectionne tant. Comme beaucoup de français, Laurent "profite" de ce moment suspendu pour réécouter ses chanteurs préférés (Trenet, Brassens...), regarder des films, lire... mais pas pour travailler plus que d'ordinaire ses imitations: "je travaille toujours de manière inconsciente" rappelle-t-il avant d'ajouter: "mais il naîtra sûrement de nouveaux personnages de cette période".

Autres invités de Stéphane Bern ce vendredi: le couple de choc Laury Thilleman et Juan Arbelaez. L'ex Miss France et le chef colombien, récemment mariés et actuellement "confinés" du côté de Bordeaux, nous donnent leurs trucs et astuces pour bien vivre les restrictions actuelles. Laury revient sur tous les exercices et les bons gestes que l'on peut facilement faire chez soi, tous les jours, afin de ne pas trop s'empâter (autant de conseils que l'on retrouve dans son livre 30 jours pour être au Top !, aux éditions First) et Juan nous met l'eau à la bouche avec quelques unes de ses recettes: faire ses pâtes soi-même, cuisiner des œufs bénédicte, faire une tarte aux pommes "allégée" sans crème fraîche... des recettes et des tutos que vous pouvez sur tous ses réseaux et notamment sur Instagram: https://www.instagram.com/juanarbelaezchef/?hl=fr

Notez que Laury Thilleman présentera le 27 mars prochain sur France 3 à 21h05: Allez, viens je t'emmène... dans les années 70 ! Une soirée placée sous le signe de la nostalgie, des rires et de la musique avec: Gad Elmaleh, Michel Jonasz, les Kids United, Anne Roumanoff, Vincent Niclo, Jeanfi Jansens, Julie Zenatti, Tom Leeb, Gérard Lenorman...

La famille royale britannique à l'heure du confinement

Avec la journaliste Isabelle Rivère, auteure d'un passionnant ouvrage: Elizabeth II, dans l'intimité du règne (Fayard), Stéphane évoque la famille royale d’Angleterre, son rôle dans la crise actuelle et l'avenir de la couronne, alors que la Reine vient de fêter ses 68 ans de règne !



