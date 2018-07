publié le 30/12/2017 à 12:32

Les élections pour la présidence du MEDEF se rapprochent, les candidats se multiplient, et à cette occasion, Aude se demande qu’a obtenu le MEDEF ces dernières années ?

Monaco fera t-il un jour son entrée en Europe ? C’est la question que se pose Stéphane, infirmier libéral, et dont il souhaiterait débattre avec Philippe Bouvard.

Frédéric sait que Philippe est un grand farceur, c’est pourquoi il lui demandera son avis sur la présence de farces et attrapes pendant les fêtes.

Savez-vous quel est le rond-point le plus moche de France ?

Eudes Baufreton, directeur de « Contribuables Associés » a créé le concours du rond-point le plus moche de France. Dans quel but ? Afin de dénoncer le gaspillage de l’argent public par l’Etat, car la plupart des élus sont incapables de dire combien coûte un rond-point ! Pour ce faire, des internautes ont envoyé plusieurs centaines propositions mais seulement dix ont été retenues. Rendez-vous le 8 janvier 2018 pour connaître le vainqueur de ce concours des plus originaux.

Pascal de Sutter conseille Philippe Bouvard sur le sexe

Sexologue belge qu’on ne présente plus, il livrera « Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel », co-écrit avec Julie Du Chemin.

Le week-end de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.