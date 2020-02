publié le 02/02/2020 à 13:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Sébastien Cauet dans On Refait La Télé ! En novembre dernier, l'animateur recevait Angèle à la radio. Pendant son émission, il lui avait demandé d'enregistrer en vidéo un "bonjour" pour une des fans de la chanteuse. Cette dernière n'avait alors pas vraiment joué le jeu. Un comportement que Cauet n'avait pas apprécié et qu'il avait fait savoir à l'antenne.

Au micro de Jade et Eric Dussart, le producteur télé revient sur ce clash : "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis comme ça (...) Je suis très honnête et que ce soit Angèle, Justin Bieber ou quelqu'un d'autre, quand il y a un truc qui ne me plait pas sur l'instant, je le dis".

L'animateur explique ensuite, de manière plus générale, être parfois ulcéré par le comportement de certains jeunes artistes, vite fatigués par le rythme de leur carrière alors qu'ils débutent : "Aujourd'hui, on a un essoufflement ultra rapide où après un album et une tournée ils sont morts et ils font une pause à la carrière" dit-il avant de continuer "Je trouve ça étonnant. Moi, je veux bien tout entendre sur la fatigue. Enfin, c'est quand même des métiers jolis. C'est pas des métiers galère. Moi, mon père était ouvrier, il travaillait la nuit. Là, croyez-moi le mot "pénibilité du travail" il prenait son sens".

Enfin, Cauet revient sur son clash avec Angèle et explique que certains journalistes ont essayé de créer une guerre entre eux, ce que réfute l'animateur : "J'ai dit ce que j'avais à dire sur l'instant, et après elle a chanté et rigolé. Mais ce qui était dit est dit et je trouve ça important", conclut-il.

Nous vous proposons de découvrir cette séquence dans son intégralité en vidéo ci-dessus...

"100% libre" : le nouveau one-man-show de Cauet

Son premier one-man-show Cauet sur scène a réuni plus de 285.000 spectateurs lors de sa précédente tournée : Un véritable succès ! Le spectacle a été joué plus de 330 fois dans toute la France. Depuis Sébastien Cauet a bien grandi ! ou pas...



L'animateur radio sillonne aujourd'hui les routes de France avec le 2e seul-en-scène de sa carrière intitulé 100% libre. A travers un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste, Cauet parcourt avec humour des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges, l'hôpital, mais aussi la célébrité ou encore les médias.

"100% libre", le nouveau one-man-show de Cauet aux Folies Bergères le 28 avril 2020

Celui qui a animé la célèbre émission La Méthode Cauet dans les années 2000, répond enfin à des questions existentielles. Cauet a mûri ? Peut-être... Cauet a sus résister aux coups ? Assurément... Cauet est-il prêt à les donner ? Ça c'est certain ! Avec ce nouveau show, Sébastien Cauet prouve son vrai talent sur scène et emmène le public dans un nouvel univers "100% libre".



Actuellement en tournée, Sébastien Cauet sera notamment ce samedi 1er février à Bastogne (Belgique), le 08 février à Lille, le 21 février à Creutzwald ou encore le 04 avrile à Guipavas. L'humoriste investira également les planches des Folies Bergères le 28 avril prochain, jour de son anniversaire, pour célébrer ses 48 ans avec son public.