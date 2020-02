publié le 01/02/2020 à 12:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Sébastien Cauet dans On Refait La Télé ! A leur micro, l'animateur radio est notamment revenu sur la suite qu'il souhaitait donner à sa carrière en télé.

S'il avait carte blanche aujourd'hui, Cauet aimerait proposer une émission d'actualité qui parle de la société avec humour : "Un regard un peu amusé sur la société dans lequel on peut autant faire parler les gilets jaunes (...) ou les détracteurs de l'âge pivot à la retraite mais aussi avoir un regard un peu acéré dessus et s'amuser avec ça". L'animateur précise qu'il souhaiterait se moquer sans être pour autant blessant : "Quand on écrit des choses, je ne veux jamais qu'il y ait de méchanceté".

"100% libre" : le nouveau one-man-show de Cauet

Son premier one-man-show Cauet sur scène a réuni plus de 285.000 spectateurs lors de sa précédente tournée : Un véritable succès ! Le spectacle a été joué plus de 330 fois dans toute la France. Depuis Sébastien Cauet a bien grandi ! ou pas...

L'animateur radio sillonne aujourd'hui les routes de France avec le 2e seul-en-scène de sa carrière intitulé 100% libre. A travers un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste, Cauet parcourt avec humour des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges, l'hôpital, mais aussi la célébrité ou encore les médias.

"100% libre", le nouveau one-man-show de Cauet aux Folies Bergères le 28 avril 2020

Celui qui a animé la célèbre émission La Méthode Cauet dans les années 2000, répond enfin à des questions existentielles. Cauet a mûri ? Peut-être... Cauet a sus résister aux coups ? Assurément... Cauet est-il prêt à les donner ? Ça c'est certain ! Avec ce nouveau show, Sébastien Cauet prouve son vrai talent sur scène et emmène le public dans un nouvel univers "100% libre".



Actuellement en tournée, Sébastien Cauet sera notamment ce samedi 1er février à Bastogne (Belgique), le 08 février à Lille, le 21 février à Creutzwald ou encore le 04 avrile à Guipavas. L'humoriste investira également les planches des Folies Bergères le 28 avril prochain, jour de son anniversaire, pour célébrer ses 48 ans avec son public.