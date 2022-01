Jade, Catherine Matausch et Eric Dussart

Le plus grand moment de solitude à la télé de Catherine Matausch

Catherine Matausch fête ses 40 ans de carrière dans "On Refait La Télé"

Ce samedi 29 janvier 2022, Catherine Matausch était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. La présentatrice, aux commandes du 12/13 et du 19/20 le week-end sur France 3, fête ses 40 ans de carrière cette année !

Ce matin pendant l'émission, Catherine Matausch, très discrète de nature, a notamment confié son rapport au métier de journaliste et à la notoriété. D'une sensibilité à fleur de peau, elle a également du mal à retenir ses larmes lorsqu'elle est émue par l'actualité. Autant de qualités qui la rendent très populaire auprès des téléspectateurs.

Après quatre décennies passées au sein de France Télévisions, la présentatrice se voit-elle encore longtemps aux commandes des journaux télévisés le week-end sur France 3 ? Découvrez sa réponse en replay... Elle est aussi revenue avec humour sur son plus grand moment de solitude à la télé et ses galères techniques à l'antenne.

Maintenant tous les candidats cognent sur les journalistes Catherine Matausch dans "On Refait La Télé"

Au micro d'Eric Dussart et Jade, Catherine Matausch a évoqué la pression subie par les journalistes face aux candidats à la Présidentielle pendant les interviews : "Maintenant tous les candidats cognent sur les journalistes", a-t-elle notamment déploré.

Enfin, la présentatrice a révélé ses passions secrètes : la peinture et l'écriture... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...



